Герой ДНР Ахра Авидзба рассказал, как Москва может сменить власть в проводящей агрессивную политику Украине. Заявление экс-командира бригады «Пятнашка» приведено в заметке, выложенной в русскоязычном сегменте интернета.

Авидзба отметил, что Россия в состоянии в любой момент «навалять по шапке» враждебному государству, пишет «ПолитНавигатор». По мнению бывшего командира ополченцев, РФ может уничтожить украинские «штабы» с помощью имеющегося в ее распоряжении оружия. Оставшиеся без политического и военного руководства украинцы «обнимутся» с ополченцами и «пойдут дальше», полагает Ахра Авидзба.

Ранее в понедельник сообщалось, что в интернет-СМИ появился материал, в котором объясняется выгода Соединенных Штатов от развязывания Украиной вооруженного конфликта в непосредственной близости от российских границ.