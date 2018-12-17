Саудиты потребовали от США прекратить вмешательство во внутренние дела

Соответствующее заявление дипломатического ведомства распространило агентство Saudi Press agency. В тексте саудиты напомнили о своей роли на Ближнем востоке и приверженности Соединенным Штатам. Ближе к концу своего воззвания они пояснили: «убийство саудовского гражданина Джамаля Хашоги является прискорбным преступлением, которое не отражает ни политику королевства, ни его институты».

Это был ответ на резолюцию сената США. Полторы недели назад, 6 декабря, американский конгресс потребовал наказания наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Его обвиняют в причастности к убийству Джамаля Хашогги. Действия принца были признаны разрушительной силой в регионе, которая подрывает интересы национальной безопасности Соединенных Штатов на нескольких направлениях.

В свою очередь, теперь Саудовская Аравия напомнила, что является ключевым законодателем цены на мировом рынке нефти. В числе прочих стратегических узлов своего взаимодействия с коллегами из США саудовский дипломатический корпус указал борьбу с терроризмом, и Йемен. Саудовская Аравия ввязалась в этой стране в конфликт между правительством и одной из группировок.