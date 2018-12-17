Предсказание Нострадамуса о Третьей мировой войне в 2019-м расшифровали в сети

Нострадамус предсказал Третью мировую войну в 2019 году. Как пишут российские интернет-СМИ, с таким заявлением выступили французские блогеры, которые провели работу по расшифровке пророчеств астролога.

Согласно утверждению исследователей-энтузиастов, Нострадамус спрогнозировал вооруженный конфликт, участниками которого станут либо США и Европа с одной стороны либо Россия и Китая с другой. Итогом противостояния станет «ослабление» Запада. При этом в период боевых действий на Землю должен упасть огромный астероид, пишет сетевое издание VistaNews.ru.

На минувшей неделе сообщалось, что на видеохостинге YouTube появился ролик с предсказанием, приписываемым болгарскому экстрасенсу Ванге. Авторы видео утверждают, что медиум напророчила отделение от Украины Закарпатья после неудачного наступления армии страны на Донбасс.