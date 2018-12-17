Депутат Верховной рады, экс-руководитель радикальной группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош призвал начать "охоту" на священников Украинской православной Церкви Московского патриархата.

Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Ярош называет УПЦ МП "резидентурой ФСБ" и требует выгнать "московских попов" с территории Украины.

"«Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, - дело, угодное Богу и нашей Родине", - считает депутат, чем и поделился с подписчиками в своем посте.

*Запрещенная в России террористическая организация.