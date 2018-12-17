Депутат назвал единственное условие начала военного наступления Киева на Донбасс

Андрей Козенко, депутат Госдумы РФ, назвал единственное условие начала наступательной операции Вооруженных сил Украины в Донбассе. Заявление парламентария приведено в заметке, появившейся на страницах отечественных СМИ.

По словам Козенко, киевские силовики перейдут к активным действиям в зоне конфликта на востоке страны только в том случае, если ситуация на Украине вынудит президента Петра Порошенко отвлечь граждан от попытки нового госпереворота. Парламентарий отметил, что в условиях военного положения глава государства наделен правом единолично принять решение о начале военного вторжения. При этом Андрей Козенко предрек, что последствия операции ВСУ могут быть для Порошенко «крайне опасными», пишет сайт «Новороссия».

Ранее сообщалось, что Ахра Авидзба, экс-командир ополченцев ДНР, рассказал подробности наступательного плана противника.