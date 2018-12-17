Развязывание Украиной войны в непосредственной близости от границ Российской Федерации выгодно для Соединенных Штатов. Соответствующая точка зрения содержится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

В конце прошлого месяца киевские моряки осуществили антироссийскую провокацию в районе Крыма, что послужило поводом для объявления властями соседнего государства военного положения. Через некоторое время появилась информация о том, что Украина готовит наступление на юг самопровозглашенной ДНР.

Как пишет «Русская весна», в развязывании вооруженного конфликта около границ РФ заинтересован Вашингтон. Война – один из способов, с помощью которого американцы рассчитывают добиться от Москвы уступок в споре о степени контроля европейского рынка газа, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что отечественный политический эксперт Сергей Марков объяснил неизбежность силового решения проблемы Украины.