На Украине избран Митрополит Киевский и всея Украины

На Украине объединительный собор избрал предстоятелем новой украинской церкви, которая объединит неканонические религиозные структуры, митрополита Епифания (Сергея Думенко), представляющего раскольническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП).

В Киеве пошли слухи, что "митрополит" Епифаний – внебрачный сын Филарета

В УПЦ КП 39-летний священник занимает должность митрополита Переяславского и Белоцерковского.

Об избрании Епифания в минувшую субботу, 15 декабря, объявили на Софийской площади, передали украинские СМИ.

Епифания считают одним из ближайших соратников лидера раскольников Филарета, - сообщает Лента.ру.

До собора его считали основным претендентом на пост главы УПЦ КП.

На площади перед Софийским собором вышел президент Украины Петр Порошенко. Он объявил о создании «поместной православной автокефальной церкви». Порошенко заявил, что предстоятель будет носить титул Митрополит Киевский и всея Украины.

Порошенко заявил, что новая церковь — это церковь «без Путина, без Кирилла и без молитвы за российскую власть и российское войско», «но с богом и Украиной».