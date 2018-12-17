СМИ: Вашингтон готовится к остановке работы правительства

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп готов на частичную приостановку работы правительства ради выделения финансирования на строительство стены на американо-мексиканской границе.

В связи с возникшими разногласиями о финансировании безопасности американских границ, Белый дом начал заблаговременную подготовку к этому, сообщает американское ежедневное издание "The Washington Post".

Пауза в деятельности структур, отвечающих за правоохранительную деятельность, внутреннюю безопасность, жилищную и еще ряд программ может растянуться на срок от нескольких дней до нескольких недель.

Республиканцы пытаются найти альтернативу, которая отсрочит приостановку работы. Однако, если договоренность не будет достигнута, ведомства прекратят работу 22 декабря, сообщает портал Ura.ru.