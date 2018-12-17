Порошенко рассказал о сроках военного положения на Украине

Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве рассказал журналистам о сроках действия режима военного положения в стране и об условиях, при которых он может быть снят.

Военное положение не будет продлено, если "не произойдет вторжения российских войск". По словам лидера Незалежной, "никакое военное положение" не станет препятствием для проведения выборов, пишет Газета.ru.

При этом, украинский президент заявил, что режим будет продлен, если Россия начнет широкомасштабную агрессию и введет войска на Украину за пределами линии столкновения и административной границы Крыма.

Напомним, военное положение было введено 26 ноября в 10 областях Украины сроком на 30 дней. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе с нарушением украинскими кораблями госграницы РФ.