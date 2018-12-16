Как Порошенко ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2019 году
16 декабря 2018, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]
Президенту Украины Петру Порошенко в ходе воскресной пресс-конференции задали вопрос, планирует ли он участвовать в президентских выборах в марте 2019 года. Порошенко признался, что на данный момент он не готов сказать, пойдет он на второй президентский срок или нет.
Действующий президент Украины напомнил, что избирательная кампания пока не началась. "И неужели вы считаете, что сейчас этому место, после томоса и после всего?" — сказал Порошенко. Он заявил, что в случае принятия решения о его выдвижении на второй срок президентства "будет отдельная возможность, где журналисты смогут это обсудить", - передает RT.
Украинский президент не исключил, что может найтись и кто-то более достойный. Он пообещал ему помогать.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко делает всё, чтобы победить на выборах президента Украины в марте 2019 года и составляет планы на будущее.