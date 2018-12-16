Как Порошенко ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2019 году

Президенту Украины Петру Порошенко в ходе воскресной пресс-конференции задали вопрос, планирует ли он участвовать в президентских выборах в марте 2019 года. Порошенко признался, что на данный момент он не готов сказать, пойдет он на второй президентский срок или нет. Тимошенко планирует восстановить переговоры с Россией, если победит на выборах

Действующий президент Украины напомнил, что избирательная кампания пока не началась. "И неужели вы считаете, что сейчас этому место, после томоса и после всего?" — сказал Порошенко. Он заявил, что в случае принятия решения о его выдвижении на второй срок президентства "будет отдельная возможность, где журналисты смогут это обсудить", - передает RT.

Украинский президент не исключил, что может найтись и кто-то более достойный. Он пообещал ему помогать.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко делает всё, чтобы победить на выборах президента Украины в марте 2019 года и составляет планы на будущее.