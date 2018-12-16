Минск опроверг совещание по независимости Беларуси

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла информацию, распространенную СМИ о совещании, проведенном президентом Белоруссии Александр Лукашенко по независимости республики.

Лукашенко провел секретное совещание по независимости Белоруссии

Ряд СМИ написали, что белорусский лидер Александр Лукашенко якобы встретился с высшими чиновниками в формате закрытого совещания для обсуждения вопроса независимости в "условиях давления с российской стороны", и участники совещания якобы решили "до конца стоять за независимость". "Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии", - цитирует РИА Новости Эйсмонт.