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Минск опроверг совещание по независимости Беларуси

16 декабря 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Минск опроверг совещание по независимости Беларуси
фото: globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла информацию, распространенную СМИ о совещании, проведенном президентом Белоруссии Александр Лукашенко по независимости республики.

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Ряд СМИ написали, что белорусский лидер Александр Лукашенко якобы встретился с высшими чиновниками в формате закрытого совещания для обсуждения вопроса независимости в "условиях давления с российской стороны", и участники совещания якобы решили "до конца стоять за независимость". "Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии", - цитирует РИА Новости Эйсмонт.

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