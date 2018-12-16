Нил Ушаков: руки прочь от кресла мэра Риги!

Не утихает скандал в мэрии Риги. Главу города и руководителя партии «Согласие» Нила Ушакова депутаты оппозиции обвинили в коррупционных деяниях. Виной всему – уголовный процесс, который касается закупок трамваев в 2016 году, сумма которых составляла 62,2 млн.евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131, 646 мил.евро и закупки автобусов в 2013 году на сумму 75,8 мил.евро.

Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупции решило, что данный «вопрос» не может «остаться» без внимания: расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.

Депутаты оппозиции «пошли» дальше: начали сбор подписей, чтобы инициировать отставку мэра Риги Нила Ушакова, который имеет непосредственное отношение к муниципальному предприятию общественного транспорта «Ригас Сатиксме», которое и осуществляло эти «дорогие» закупки.

Кресло мэра немного зашаталось, но господин Ушаков решил, что лучшая форма защиты – нападение! Он сам созвал экстренное заседание думы, чтобы убедиться, по-прежнему ли он пользуется поддержкой большинства депутатов. Ход умный! Конечно, большинство депутатов проголосовало в поддержку мудрого мэра, а оппозиция… «умылась» со своими списками.

Но возникает вопрос: почему только сейчас, когда еще в Латвии не сформировано новое правительство, возник вопрос о коррупции мэра?

Позвольте напомнить, что мэр города является руководителем партии «Согласие», которое получило на осенних выборов больше всего голосов избирателей. Но это совсем не означает, что с данной фракцией другие партии хотят иметь дело. Причин такого отношения много: прежнее теплое отношение «Согласия» к русскоязычным, наличие доходных мест в городе и т.д. Но главное – желание партии и его лидера занять «выгодные» места в новом правительстве!

Одним словом, за мэра города взялись основательно! Лишится ли господин Ушаков своего места? Откроют ли уголовное дело на САМОГО мэра?

ГУНАРС КУТРИС, депутат, юрист: «Юридически нет никаких оснований открывать дело на господина Ушакова. Он же не является главой транспортного предприятия «Ригас Сатиксме». И юридически он мог ничего не знать о закупках. Конечно, такое маловероятно, но… Я привык основываться на факты! Но то, что там присутствует политический аспект – факт! Понятно, что партия «Согласие» не получит те места в новом правительстве, которые они хотят, но…неприятности у партии присутствуют. Я не думаю, что сейчас встанет актуально вопрос о снятии мэра. Но то, что этот вопрос поднят… с этим трудно спорить».

ЯНИС ЮРКАНС, политик, бывший министр иностранных дел Латвии: «То, что сейчас происходит в думе и с Нилом Ушаковым – закономерный процесс. То, что они погрязли в коррупции – не секрет! Это ужасно, что делает этот человек! Он имеет только желание быть у власти. Когда ему было выгодно «общаться» с Москвой – общался. Когда стало невыгодно, то перестал. Он делает только то, что ему удобно! Пора разворошить осиное гнездо!»

ЯНИС ГРИГАЛИС, политолог: «А что тут не ясно? Ни для кого не секрет, что в думе имеет место быть «финансовые» проблемы для компетентных органов. Почему раньше не поднимался этот вопрос? И тут все ясно: ранее в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией у Ушакова был «свой» человек, который «помогал» ему…Сегодня власть поменялась! Вот и судите сами. Я бы не позавидовал ему! Что будет дальше? Возможно, продолжение дела: кто-то из задержанных (из команды мэра) заговорит. Тогда и посмотрим…»



