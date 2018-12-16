В ДНР заявили о столкновении с разведчиками ВСУ

Украинские силовики попытались приблизиться к северным позициям защитников самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, но были встречены огнем из стрелкового оружия и отступили, сообщили в ДНР.

«Наши наблюдатели своевременно выявили приближающегося противника. Огнем из стрелкового оружия разведчиков ВСУ заставили отказаться от выполнения задачи», - заявил сегодня представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Даниил Безсонов также уточнил, что в результате столкновения пятеро украинских военнослужащих получили ранения. Среди защитников самопровозглашенной республики потерь нет, сообщает РИА Новости.