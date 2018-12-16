Замминистра украинского МВД оскорбил воров в законе

Это был комментарий к его собственной новости о задержании вора в законе Темо Сухумского. Аброськин пригрозил отправлять в тюрьму криминальных авторитетов.

«Этих разрисованных обезьян будем сажать за решетку или выбрасывать вон из нашей страны, ибо этот мусор здесь не нужно», — такими словами завершил свою кухонную философию первый замглавы украинской нацполиции.

На момент подготовки текста у записи было лишь четыре комментария. Их авторы осторожно выбирали выражения. Криминальный мир достаточно щепетилен в вопросах чести и оскорбление вора в законе может повлечь достаточно жестокое наказание.

Пока нет информации планирует ли криминалитет каким-либо образом реагировать на реплику, брошенную в его адрес со стороны полицейского чиновника.