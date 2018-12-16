В Афинском зоопарке застрелили двух ягуаров

Охранники в зоопарке Аттики застрелили двух ягуаров, которые смогли выбраться из вольера в то время, когда на территории были посетители. Сообщается, что у персонала не было возможности усыпить их.

Животных звали Дженни и Спотти. Давая комментарий о случившемся, сотрудники учреждения выражали свои искренние сожаления, но подчеркивали необходимость принятия таких мер на тот момент.

Позже руководству зоопарка удалось установить причину, по которой зверям удалось сбежать - треснутое стекло вольера. Ранее его повредила антилопа, сбежавшая при перевозке, пишет РИА Новости.