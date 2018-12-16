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В ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали десять россиян
16 декабря 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Автобус, следовавший из Милана в Цюрих, попал в ДТП сегодня утром в окрестностях Цюриха. Среди пострадавших оказалось десять российских туристов, состояние одной из них оценивается как тяжелое.
Всего в автобусе, попавшем в ДТП под Цюрихом, находилось около 40 пассажиров. Среди них была группа из десяти российских туристов. «Среди россиян есть одна тяжело пострадавшая, один – средней тяжести. Остальные получили легкие травмы, ушибы и порезы. Посольство предложило им свою помощь», - сообщил официальный представитель посольства РФ в Швейцарии Станислав Смирнов.
Швейцарская полиция сообщила об одном погибшем в результате ДТП. Пока не установлено, гражданином какой страны он является, сообщает ТАСС.
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