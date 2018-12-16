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Меркель пообещали новый первый борт
16 декабря 2018, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны ФРГ намерено приобрести по меньшей мере один дальнемагистральный самолет Airbus A330 или A350 для нужд канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag.
Оборонное ведомство ФРГ планирует запросить как минимум 200 млн евро из государственного бюджета на покупку нового самолета Airbus, а также на увеличение численности персонала.
Такое решение, по данным газеты, было принято после поломки правительственного лайнера на пути следования канцлера Ангелы Меркель на саммит "Большой двадцатки" в Аргентине.
"Было досадно, что канцлер опоздала на саммит G20", - сказала министр обороны Урсула фон дер Ляйен, пообещав обязательно принять меры, чтобы подобное не повторилось.
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