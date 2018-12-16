Владимир Путин поздравил главу Казахстана с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева с Днем независимости Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем наращивании сотрудничества.

«Глава РФ отметил впечатляющие успехи, достигнутые Казахстаном в области экономического, социального и научно-технического развития. Президент высоко оценил конструктивную роль страны в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», - сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер в поздравительной телеграмме выразил уверенность в том, что Россия и Казахстан продолжат наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях, сообщает РИА Новости.