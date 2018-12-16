Президент Украины Петр Порошенко «сбежал» с дебатов в Европарламенте по ситуации на Украине, испугавшись критики в свой адрес, считает бывший украинский дипломат Олег Волошин.

11 декабря депутаты Европарламента в Страсбурге обсуждали доклад об итогах выполнения украинской стороной соглашения об ассоциации с Евросоюзом. После доклада, сделанного немецким депутатом Михаэлем Галером, были запланированы дебаты. Порошенко получил формальное приглашение, но присутствовать на мероприятии, где обсуждались неприятные для него вопросы, не стал.

«Он вместо этого поехал из Страсбурга в Брюссель. Ему в этой ситуации немного подыграли, дав возможность вроде как не выглядеть плохо. На этих дебатах обсуждалась коррупция на Украине, убийство общественницы-активистки Екатерины Гандзюк, проблемы с электронными декларациями украинских чиновников. Ему пришлось бы все это выслушивать, сидя на балконе для почетных гостей», - высказал Олег Волошин свое мнение.

В этот же день в Европарламент был внесен проект резолюции «О свободе СМИ на Украине». В документе обращается внимание на системное политическое давление, оказываемое на журналистов киевскими властями, сообщает РИА Новости.