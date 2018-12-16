На Украине объявили название для новой церкви

Представитель новой, независимой от Московского патриархата церкви на Украине архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, какое название значится в уставных документах церковной организации. Порошенко объявил об избрании главы "новой церкви"

Она получит название Православная церковь Украины, или Украинская Православная церковь, а избранный предстоятель митрополит Епифаний будет "митрополитом Киевским и всея Украины".

Ранее, как сообщали АН, украинский президент Петр Порошенко объявил о создании новой украинской автокефальной церкви, предстоятелем которой был избран митрополит Епифаний.