На Украине объявили название для новой церкви
16 декабря 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель новой, независимой от Московского патриархата церкви на Украине архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, какое название значится в уставных документах церковной организации.
Она получит название Православная церковь Украины, или Украинская Православная церковь, а избранный предстоятель митрополит Епифаний будет "митрополитом Киевским и всея Украины".
Ранее, как сообщали АН, украинский президент Петр Порошенко объявил о создании новой украинской автокефальной церкви, предстоятелем которой был избран митрополит Епифаний.