США отказались от обязательств по Парижскому соглашению

США намерены выйти из Парижского соглашения по климату при отсутствии условий, более благоприятных для американского народа, заявила пресс-служба Госдепартамента по итогам конференции ООН.

«США не берут на себя никаких обязательств в поддержку Парижского соглашения, и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», - говорится в заявлении вашингтонской администрации, опубликованном по итогам Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата, состоявшейся в Катовице.

Итоговый документ этой конференции представляет собой дорожную карту выполнения Парижского соглашения по климату 2015 года, регулирующего вопросы реализации международных проектов по защите климата, сообщает ТАСС.