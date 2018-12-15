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При обстрелах Алеппо боевиками погибли трое сирийских военных
15 декабря 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
В результате обстрелов сирийской провинции Алеппо и одноименного города боевиками погибли трое сирийских военнослужащих, сообщил сегодня руководитель ЦПВС в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
«В течение прошедших суток террористы обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия, Хама, Алеппо. В результате обстрелов погибли трое и ранены девять военнослужащих вооруженных сил САР», - заявил на сегодняшнем брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Несмотря на установленный в республике режим прекращения боевых действий, обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований продолжаются, приводит замечание Сергея Соломатина РИА Новости.
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