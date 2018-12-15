При обстрелах Алеппо боевиками погибли трое сирийских военных

В результате обстрелов сирийской провинции Алеппо и одноименного города боевиками погибли трое сирийских военнослужащих, сообщил сегодня руководитель ЦПВС в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«В течение прошедших суток террористы обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия, Хама, Алеппо. В результате обстрелов погибли трое и ранены девять военнослужащих вооруженных сил САР», - заявил на сегодняшнем брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Несмотря на установленный в республике режим прекращения боевых действий, обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований продолжаются, приводит замечание Сергея Соломатина РИА Новости.