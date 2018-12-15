Президент Украины Петр Порошенко, исходя из своих олигархических и националистических понятий, пытается поставить религию на службу лично себе, а не украинскому государству, считают в Госдуме РФ.

«Королям или псевдокоролям всегда хотелось иметь религию как инструмент. Это не нами придумано. Это было во все времена существования церкви. В данной ситуации президент Украины Петр Порошенко, исходя из своих националистических и сугубо олигархических понятий, старается поставить все эти религиозные институты на службу себе лично, не государству», - заявил руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Ранее стало известно, что украинский лидер Петр Порошенко по итогам прошедшего сегодня в Киеве «объединительного собора» объявил о создании украинской автокефальной церкви и представил избранного предстоятеля новой церковной структуры. Им стал митрополит УПЦ КП Епифаний Думенко, сообщает РИА Новости.