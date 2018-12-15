Трамп возмутился игнором новости о своей невиновности

«Ого, 19000 сообщений из переписки Лизы Пейдж и его любовником Питером С из ФБР, ответственным за российский розыгрыш, были просто стерты и исчезли», — написал Трамп в своем твиттере: «Такая большая история и никогда не будет освещена фейковыми новостями. Охота На Ведьм!»

Поводом для возмущения Дональда Трампа стала пропажа части переписки между Питером Стржок и Лизой Пейдж. В ней адресаты обсуждали подробности расследования делу о вмешательстве России в американские выборы. Переписка хранилась на серверах ФБР. По какой-то причине из базы пропали все сообщения за пять месяцев общения между Питером Стржок и Лизой Пейдж.