ВМС США проиграют в войне с РФ, заявили американские эксперты

Военно-морские силы США рискуют потерпеть поражение в вероятной войне с РФ или КНР, если не модернизируют свою палубную авиацию, заявили эксперты американского журнала The National Interest.

«Если американский флот не сможет модернизировать свои авианосные группы, то руководству ВМС следует подумать, продолжать ли финансирование крыльев палубной авиации или направить средства флота на обеспечение более важных воинских частей», - высказали свое мнение эксперты NI, ознакомившись с докладом американского Центра стратегических и бюджетных оценок.

В докладе, в частности, утверждается, что боевые возможности американского флота существенно сократились со времен распада Советского Союза. Предельной дальности полета ныне стоящей на вооружении ВМС США палубной морской авиации недостаточно, чтобы побеждать в возможном противостоянии с современными вооруженными силами РФ или Китая. Кроме радиуса действия, авианосные группы ВМС США проигрывают потенциальным противникам в выносливости, жизнеспособности и специализации, приводит мнение автора статьи РИА Новости.