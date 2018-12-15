//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Эксперт: Актеру нельзя высказываться со сцены в адрес зрителей
- Венсан Кассель: "Терпеть не могу врать!"
- "Лучшая защита - нападение": Ксения Бородина переиграла хейтеров
- В Британии королевская семья выпустила рождественские открытки со своими фото
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
ВМС США проиграют в войне с РФ, заявили американские эксперты
15 декабря 2018, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
Военно-морские силы США рискуют потерпеть поражение в вероятной войне с РФ или КНР, если не модернизируют свою палубную авиацию, заявили эксперты американского журнала The National Interest.
«Если американский флот не сможет модернизировать свои авианосные группы, то руководству ВМС следует подумать, продолжать ли финансирование крыльев палубной авиации или направить средства флота на обеспечение более важных воинских частей», - высказали свое мнение эксперты NI, ознакомившись с докладом американского Центра стратегических и бюджетных оценок.
В докладе, в частности, утверждается, что боевые возможности американского флота существенно сократились со времен распада Советского Союза. Предельной дальности полета ныне стоящей на вооружении ВМС США палубной морской авиации недостаточно, чтобы побеждать в возможном противостоянии с современными вооруженными силами РФ или Китая. Кроме радиуса действия, авианосные группы ВМС США проигрывают потенциальным противникам в выносливости, жизнеспособности и специализации, приводит мнение автора статьи РИА Новости.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Авто
На Транскавказской магистрали восстановили движение транспорта
//В мире
//В мире
//Новости МирТесен
//Общество
Мост из 4-х полос в 1 км через Севастопольскую бухту оценивают в 40 млрд руб.
//Туризм
//Новости партнеров
//В мире
ВМС США проиграют в войне с РФ, заявили американские эксперты
//Политика
//В мире
В РПЦ отреагировали на избрание главы украинской «новой церкви»
//В мире
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Эксперт высказался о проведении «объединительного собора» в Киеве
//В мире
Порошенко призвал участников церковного «собора» договориться
//В мире
//В мире
//Общество
Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых россиян
//В мире
В Москве приземлился последний рейс с застрявшими на Хайнане туристами
Эксперт: Актеру нельзя высказываться со сцены в адрес зрителей
//В мире
На объединительный собор собрались тысячи украинцев
//Авто
//В мире
В Японии рассказали про подаренного Путиным кота: "Выучил японский, набрал 8 кг"
//Общество
//Армия
//Общество
Украинская журналистка просит политического убежища: "Убьют или посадят"
//Армия