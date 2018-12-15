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В РПЦ отреагировали на избрание главы украинской «новой церкви»
15 декабря 2018, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
В Русской православной церкви негативно отреагировали на избрание митрополита УПЦ КП Епифания главой украинской «новой церкви». Это событие прокомментировал протоиерей Николай Балашов.
«Неканоническое собрание лиц, по большей части не имеющих законной архиерейской хиротонии, под руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического «архиерея» таким же неканоническим «предстоятелем». Это избрание ровно ничего не значит для Русской православной церкви», - высказался замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Священник также высказал свое недоумение по поводу присутствия двух архиереев канонической УПЦ на «объединительном соборе», прошедшем сегодня в Киеве, сообщает RT.
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