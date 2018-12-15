Президент Украины Петр Порошенко объявил, что в стране создана украинская поместная автокефальная церковь, и представил собравшимся на Софийской площади в Киеве ее главу – Епифания Думенко.

«15 декабря войдет или уже вошел в историю Украины как день создания автокефальной поместной православной церкви Украины. День окончательного приобретения нашей украинской независимости от России», - заявил Порошенко в ходе своего выступления перед соотечественниками, которые собрались сегодня на Софийской площади в Киеве.

Глава украинского государства также представил собравшимся главу «новой церкви» - представителя УПЦ КП Епифания Думенко, избранного сегодня на прошедшем за закрытыми дверями «объединительном соборе», передает RT.