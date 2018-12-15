В ДНР заявили об уничтожении двух квадрокоптеров ВСУ

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины уничтожены сегодня на территории Донецкой Народной Республики, заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Сегодня наши защитники уничтожили два ударных беспилотных летательных аппарата типа квадрокоптер, принадлежащих ВСУ. Один из них был сбит при попытке сброса взрывного устройства на жилые дома в населенном пункте Трудовские, а второй уничтожен в населенном пункте Южное, также при попытке сбросить гранату на жилые дома», - сообщил сегодня Даниил Безсонов.

Защитники самопровозглашенной ДНР уже не впервые уничтожают беспилотники ВСУ, сообщает RT.