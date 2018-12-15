В Брюсселе мужчина напал на полицейских с саблей и был застрелен

В Брюсселе полицейские были вынуждены застрелить агрессивного мужчину, оказавшего сопротивление при задержании и пытавшегося ударить саблей представителей правоохранительных органов.

Наряд полиции вызвали родители мужчины, проявившего неадекватное поведение. Пожилая супружеская пара сообщила полицейским, что их сын 1967 года рождения вооружился саблей и угрожает им.

Наряд полиции, прибывший на место происшествия, пытался обезвредить нарушителя с помощью слезоточивого газа. Однако, когда мужчина кинулся на представителей полиции с саблей, один из полицейских произвел выстрел из табельного оружия. В результате полученного ранения нападавший на полицейских скончался в больнице. По факту происшествия ведется расследование, сообщает RT.