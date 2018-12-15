Австралия решила признать Иерусалим столицей Израиля

Австралийские власти решили признать Иерусалим столицей израильского государства, однако с переносом посольства в этот город намерены пока повременить из-за дороговизны этого мероприятия.

Решение признать Иерусалим столицей Израиля было принято на заседании австралийского кабинета по вопросам национальной безопасности в узком составе. Предполагается, что официально это решение будет озвучено на заседании правительства.

Австралийские власти уже успели подсчитать, что перенос посольства в Иерусалим обойдется примерно в 200 миллионов долларов, поэтому пока решили не торопиться с этим шагом, ограничившись открытием консульства.

Это решение австралийских властей уже вызвало бурную критику в странах, где преобладает мусульманское население, сообщает «РГ».