ЕС делает заявления из параллельной реальности, считают в Крыму

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал заявление лидеров Евросоюза, изъявивших готовность «принять меры» по усилению поддержки Киева после провокации в Керченском проливе.

Ранее стало известно о заявлении, которое приняли лидеры ЕС в отношении провокации кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. В документе, в частности, говорится, что «нет никакого оправдания применению Россией военной силы». В ЕС также потребовали от РФ немедленно освободить всех задержанных украинских моряков и вернуть Украине ее корабли.

«Это оценка из параллельной реальности. Эти заявления продолжают звучать не столько для России и не столько для Украины, сколько для граждан Евросоюза, которым приходится верить в этот вымысел за неимением другой информации. Так власти ЕС пытаются хоть как-то оправдать бесперспективную санкционную политику в отношении России», - приводит комментарий Владимира Бобкова РИА Новости.