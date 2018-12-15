В Москве приземлился последний рейс с застрявшими на Хайнане туристами

Самолет авиакомпании "ИрАэро", прилетевший из китайского Хайкоу с клиентами теперь уже скандально известного туроператора "Жемчужная река", прибыл из аэропорта Челябинска в Москву. Туроператор «Жемчужная река» продавал билеты на рейсы, которых нет

Последний эвакуационный самолет, выполнив остановку для высадки пассажиров в Челябинске, приземлился в субботу в Москве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Домодедово.

"Оставив в нашем аэропорту около 50 человек - наших туристов из Китая, он вылетел дальше, в московский аэропорт Домодедово", - рассказал пресс-секретарь аэропорта Челябинск Сергей Куклев.

Напомним, из-за долга туроператора перед перевозчиком возникли задержки рейсов, не позволившие сотням российских туристов в срок вернуться с китайского острова Хайнань.