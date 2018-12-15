Трамп назначил нового главу своей администрации

В свою новую должность Мик Малвени вступит в январе следующего года. Ранее он был начальником бюджетного управления администрации. Малвени сменит Джона Келли, который уходит в отставку по причине разногласий с Дональдом Трампом.

На пост главы администрации Белого дома претендовали пять кандидатов. Ранее предполагалось, что им станет руководитель аппарата вице-президента Ник Айрс. Но тот сообщил о решении об уходе с госслужбы.

Назначение не означает, что решение принято окончательно. Пока Дональд Трамп присматривается к Малвени. В должность он назначен с приставкой «временно исполняющий». Сам ио главы Белого дома так не считает.

«Это огромная честь», — отметил Мик Малвени свое назначение записью в твиттере: «Я рассчитываю на сотрудничество с президентом и всей командой. Это будет отличный 2019 год!»

https://twitter.com/MickMulvaneyOMB/status/1073709695809056768