//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Эксперт: Актеру нельзя высказываться со сцены в адрес зрителей
- Венсан Кассель: "Терпеть не могу врать!"
- "Лучшая защита - нападение": Ксения Бородина переиграла хейтеров
- В Британии королевская семья выпустила рождественские открытки со своими фото
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Трамп назначил нового главу своей администрации
15 декабря 2018, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]
В свою новую должность Мик Малвени вступит в январе следующего года. Ранее он был начальником бюджетного управления администрации. Малвени сменит Джона Келли, который уходит в отставку по причине разногласий с Дональдом Трампом.
На пост главы администрации Белого дома претендовали пять кандидатов. Ранее предполагалось, что им станет руководитель аппарата вице-президента Ник Айрс. Но тот сообщил о решении об уходе с госслужбы.
Назначение не означает, что решение принято окончательно. Пока Дональд Трамп присматривается к Малвени. В должность он назначен с приставкой «временно исполняющий». Сам ио главы Белого дома так не считает.
«Это огромная честь», — отметил Мик Малвени свое назначение записью в твиттере: «Я рассчитываю на сотрудничество с президентом и всей командой. Это будет отличный 2019 год!»
https://twitter.com/MickMulvaneyOMB/status/1073709695809056768
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Порошенко призвал участников церковного «собора» договориться
//В мире
//В мире
//Новости МирТесен
//Общество
Мост из 4-х полос в 1 км через Севастопольскую бухту оценивают в 40 млрд руб.
//В мире
Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов в свой адрес
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
//Общество
//Общество
На трассе в Подмосковье участковому взрывом оторвало кисти рук
//Новости СМИ2
//Политика
//В мире
Эксперт: Актеру нельзя высказываться со сцены в адрес зрителей
//В мире
На объединительный собор собрались тысячи украинцев
//Политика
Вандалы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
//Криминал
В Португалии 28 человек пострадали при сходе трамвая с рельсов
//Культура
//Политика
Американский экс-посол: США хотят лишить Россию сильной армии
//Политика
Пушков назвал два возможных сценария Порошенко по срыву выборов
В Британии королевская семья выпустила рождественские открытки со своими фото
//Хайтек
//Общество
//Общество
//Спорт