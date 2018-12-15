На объединительный собор собрались тысячи украинцев

Киевляне собрались в субботу у здания Софийского соборе. Там проходил объединительный собор автокефальной церкви. На нем решался вопрос, по сути, уже решенный вопрос автокефалии.

Для участия в съезде были утверждены 192 делегата. Они выбирали предстоятеля. Остальные тысячи украинцев мерзли и ежились от холода на улице. Внутрь людей не пускали. Их присутствие не благословил Вселенский Патриарх.