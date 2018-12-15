Сибирский кот, подаренный несколько лет назад президентом Российской Федерации Владимиром Путиным губернатору префектуры Акита Норихисе Сатакэ, набрал 8 кг и научился понимать японский язык.

Сатакэ сообщил, что с котом, которого назвали Мир, на сегодняшний день все в порядке, пушистое животное Путина весит "уже восемь килограммов". По словам губернатора, кот стал "огромным".

Японец заявил, что Мир отлично поладил с другими шестью кошками, проживающими в его доме. Русского кота в его семье называют Миру-бо - так звучит уменьшительно-ласкательно его имя по-японски.

Кот хорошо воспитан, но чтит режим: ровно в шесть утра будит хозяина, касаясь лапой его плеча и требуя подавать завтрак: "По-японски он понимает", - подчеркнул губернатор Сатакэ.