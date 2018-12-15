СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

Прокуратура Соединенных штатов обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу.

Об этом сегодня сообщает издание Daily Beast. Непубличное прошение прокуратуры было приобщено к делу Бутиной и на некоторое время по ошибке появилось в базе данных суда, передает РИА Новости.

Речь идет о показаниях по неуточненному "ожидающему решения уголовному делу". Отмечается, что данная "оплошность" может представлять "угрозу безопасности как подсудимой, так и общественности".

Издание выразило опасения, что эта информация в дальнейшем может быть использована злоумышленниками, которые желают "причинить какой-либо вред подсудимой или запугать ее".