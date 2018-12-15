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СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу
15 декабря 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Прокуратура Соединенных штатов обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу.
Об этом сегодня сообщает издание Daily Beast. Непубличное прошение прокуратуры было приобщено к делу Бутиной и на некоторое время по ошибке появилось в базе данных суда, передает РИА Новости.
Речь идет о показаниях по неуточненному "ожидающему решения уголовному делу". Отмечается, что данная "оплошность" может представлять "угрозу безопасности как подсудимой, так и общественности".
Издание выразило опасения, что эта информация в дальнейшем может быть использована злоумышленниками, которые желают "причинить какой-либо вред подсудимой или запугать ее".
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