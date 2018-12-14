//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Шнуров прокомментировал идею Госдумы провести рэп-конкурс
- Галкин показал, как весело проводит время с детьми на санках
- Муж Полины Гагариной раскрыл секрет стройной фигуры певицы
- Нелли Кобзон раскритиковали за участие в празднике во время траура
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Латвийские «националы» требуют отставки рижского мэра
14 декабря 2018, 22:31 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкорр в странах Прибалтики ]
Похоже, что конец года выдался для мэра Риги Нила Ушакова несколько напряженный. Потеря «кресла» главы города – не глупая шутка, а вполне реальная действительность. Сегодня, в 19:00 (по латвийскому времени) проведут внеочередное заседание Рижской Думы, на котором рассмотрят вопрос о его соответствии занимаемой должности.
Сегодня, в пятницу, по инициативе партии «националов» (VL-TB.LNNK) оппозиция Рижской Думы начала сбор подписей за освобождение мэра Ушакова с должности.
ЧТО СТАЛО «ТОЛЧКОМ» К ДАННОМУ РЕШЕНИЮ?
Фракция «националов» недовольна многими решениями главы города, но «последнюю» точку поставил скандал с предприятием общественного транспорта «Ригас Сатиксме». Данную организацию заподозрили в коррупционных действиях и провели обыски. Как сообщалось, на этой неделе арестованы шесть человек «Ригас Сатиксме», а все руководство предприятия ушло в отставку.
А какое отношение имеет господин Ушаков к «Ригас Сатиксе»? Все предельно просто: мэр города является держателем доли капитала в данной организации. Но «посмотрим» глубже: мэр Ушаков –глава партии «Согласие», а эту организацию называют партией «Ригас Сатиксме», и предприятие в большей степени можно назвать не предприятием Рижской Думы, а предприятием «Согласия».
НАУРИС ПУНТУЛИС, депутат оппозиции: « Я надеюсь, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией прекрасно осведомлены о тех безобразиях, которые происходят в «Ригас Сатиксме». Господин Ушаков не может не знать, что происходит в «его ведомстве», но ничего не предпринимает! Более того, ситуация с «Ригас Сатиксме» - не единственная причина, по которой гос. Ушаков должен покинуть пост! Структуры думы охватила коррупция, правовой нигилизм и организационный хаос».
ВЕРИТ ЛИ ГОС.УШАКОВ В ТО, ЧТО ЕГО «ЗАСТАВЯТ» ПОКИНУТЬ ПОСТ МЭРА?
Из личного и очень проверенного источника можно с уверенностью сказать, что гос. Ушаков совершенно не волнуется! Даже если большинство депутатов проголосуют «за», то данное «мероприятие» не имеет юридической силы…Чтобы лишить места главу города нужны более веские основания! Более того, Нил Ушаков инициировал в Рижской Думе голосование о доверии самому себе!
ЧТО ДУМАЮТ ГРАЖДАНЕ ЛАТВИИ ОБ ОТСТАВКЕ УШАКОВА?
МАЙРИТА, врач: «Кошмар! Он выкрутится, как всегда. Ушаков творит страшные вещи: цены на транспорт огромные, домоуправление (его же ведомство) - воры и негодяи! Почему я должна «кормить» его многочисленных жен и его сытого ребенка? У меня свои дети есть! Если его снимут, то есть Бог на свете!»
ВЕРА, студентка: «Мне он безразличен! Но в нем есть что-то неприятное! Врет людям, это точно! Карьерист с «белым воротником».
ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, пенсионерка: «Да пусть он будет! Он хоть транспорт бесплатный сделал нам, пенсионерам. И хорошо с нами говорит, много обещает».
Впрочем, скоро станет ясно – «быть или не быть».
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Политика
Российский политолог объяснил неизбежность силового решения проблемы Украины
//В мире
У здания Рады украинцы митингуют против "объединительного собора"
//Новости МирТесен
//В мире
Снявшийся с Порошенко десантник с шевроном СС на форме извинился
Нелли Кобзон раскритиковали за участие в празднике во время траура
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
//Здоровье
//Армия
//Общество
Американские бойскауты могут разориться из-за обвинений в домогательствах
//Новости СМИ2
//Наука
//Общество
После скандала и суда школьникам Перми разрешили пирсинг и яркую окраску волос
//В мире
//В мире
//Общество
Эксперт: Насильственные методы в семье можно только сократить
//Общество
Жителя Крыма посадили за попытку изнасилования несовершеннолетней падчерицы
//В мире
В центре Страсбурга впервые после теракта открылась рождественская ярмарка
//В мире
Воинские части ДНР приведены в боевую готовность из-за угрожающих сообщений ВСУ
//Наука
Ученые разработали простой метод предсказания даты смерти человека
В Брянской области поезд сбил двух подростков в наушниках, один из них погиб
//В мире
//В мире
//Общество
//Общество
В Кремле оценили желание Кадырова привлечь еще больше средств в Чечню
//В мире
Лукашенко сообщил, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу
//Общество