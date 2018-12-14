Латвийские «националы» требуют отставки рижского мэра

Похоже, что конец года выдался для мэра Риги Нила Ушакова несколько напряженный. Потеря «кресла» главы города – не глупая шутка, а вполне реальная действительность. Сегодня, в 19:00 (по латвийскому времени) проведут внеочередное заседание Рижской Думы, на котором рассмотрят вопрос о его соответствии занимаемой должности.

Сегодня, в пятницу, по инициативе партии «националов» (VL-TB.LNNK) оппозиция Рижской Думы начала сбор подписей за освобождение мэра Ушакова с должности.



ЧТО СТАЛО «ТОЛЧКОМ» К ДАННОМУ РЕШЕНИЮ?



Фракция «националов» недовольна многими решениями главы города, но «последнюю» точку поставил скандал с предприятием общественного транспорта «Ригас Сатиксме». Данную организацию заподозрили в коррупционных действиях и провели обыски. Как сообщалось, на этой неделе арестованы шесть человек «Ригас Сатиксме», а все руководство предприятия ушло в отставку.

А какое отношение имеет господин Ушаков к «Ригас Сатиксе»? Все предельно просто: мэр города является держателем доли капитала в данной организации. Но «посмотрим» глубже: мэр Ушаков –глава партии «Согласие», а эту организацию называют партией «Ригас Сатиксме», и предприятие в большей степени можно назвать не предприятием Рижской Думы, а предприятием «Согласия».

НАУРИС ПУНТУЛИС, депутат оппозиции: « Я надеюсь, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией прекрасно осведомлены о тех безобразиях, которые происходят в «Ригас Сатиксме». Господин Ушаков не может не знать, что происходит в «его ведомстве», но ничего не предпринимает! Более того, ситуация с «Ригас Сатиксме» - не единственная причина, по которой гос. Ушаков должен покинуть пост! Структуры думы охватила коррупция, правовой нигилизм и организационный хаос».

ВЕРИТ ЛИ ГОС.УШАКОВ В ТО, ЧТО ЕГО «ЗАСТАВЯТ» ПОКИНУТЬ ПОСТ МЭРА?

Из личного и очень проверенного источника можно с уверенностью сказать, что гос. Ушаков совершенно не волнуется! Даже если большинство депутатов проголосуют «за», то данное «мероприятие» не имеет юридической силы…Чтобы лишить места главу города нужны более веские основания! Более того, Нил Ушаков инициировал в Рижской Думе голосование о доверии самому себе!

ЧТО ДУМАЮТ ГРАЖДАНЕ ЛАТВИИ ОБ ОТСТАВКЕ УШАКОВА?

МАЙРИТА, врач: «Кошмар! Он выкрутится, как всегда. Ушаков творит страшные вещи: цены на транспорт огромные, домоуправление (его же ведомство) - воры и негодяи! Почему я должна «кормить» его многочисленных жен и его сытого ребенка? У меня свои дети есть! Если его снимут, то есть Бог на свете!»

ВЕРА, студентка: «Мне он безразличен! Но в нем есть что-то неприятное! Врет людям, это точно! Карьерист с «белым воротником».

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, пенсионерка: «Да пусть он будет! Он хоть транспорт бесплатный сделал нам, пенсионерам. И хорошо с нами говорит, много обещает».

Впрочем, скоро станет ясно – «быть или не быть».