В Израиле «желтые жилеты» вышли на улицы вслед за Францией

В Израиле сегодня началось протестное движение, аналогичное французским «желтым жилетам». На улицы Иерусалима и Тель-Авива сегодня вышли несколько сотен протестующих против повышения тарифов.

Протест у израильтян вызвал рост тарифов на электроэнергию, продукты питания и воду. Вода, как известно, в Израиле является дефицитным ресурсом – около трети питьевой воды в стране добывается с помощью опреснительных установок.

Власти пока затрудняются оценить реальный масштаб недовольства граждан Израиля. Пока что протестная акция, прошедшая сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве, собрала всего несколько сотен манифестантов. Но фактически Израиль явился следующей страной, продолжившей движение «желтых жилетов», начавшееся во Франции в середине ноября. Его уже ранее подхватили в Европе, а Египет превентивно запретил продажу желтых жилетов в качестве «профилактики протестов», пишет «РГ».