//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Шнуров прокомментировал идею Госдумы провести рэп-конкурс
- Галкин показал, как весело проводит время с детьми на санках
- Муж Полины Гагариной раскрыл секрет стройной фигуры певицы
- Нелли Кобзон раскритиковали за участие в празднике во время траура
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Израиле «желтые жилеты» вышли на улицы вслед за Францией
14 декабря 2018, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
В Израиле сегодня началось протестное движение, аналогичное французским «желтым жилетам». На улицы Иерусалима и Тель-Авива сегодня вышли несколько сотен протестующих против повышения тарифов.
Протест у израильтян вызвал рост тарифов на электроэнергию, продукты питания и воду. Вода, как известно, в Израиле является дефицитным ресурсом – около трети питьевой воды в стране добывается с помощью опреснительных установок.
Власти пока затрудняются оценить реальный масштаб недовольства граждан Израиля. Пока что протестная акция, прошедшая сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве, собрала всего несколько сотен манифестантов. Но фактически Израиль явился следующей страной, продолжившей движение «желтых жилетов», начавшееся во Франции в середине ноября. Его уже ранее подхватили в Европе, а Египет превентивно запретил продажу желтых жилетов в качестве «профилактики протестов», пишет «РГ».
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Политика
Российский политолог объяснил неизбежность силового решения проблемы Украины
//В мире
У здания Рады украинцы митингуют против "объединительного собора"
//Новости МирТесен
//В мире
Снявшийся с Порошенко десантник с шевроном СС на форме извинился
Нелли Кобзон раскритиковали за участие в празднике во время траура
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
//Здоровье
//Армия
//Общество
Американские бойскауты могут разориться из-за обвинений в домогательствах
//Новости СМИ2
//Наука
//Общество
После скандала и суда школьникам Перми разрешили пирсинг и яркую окраску волос
//В мире
//В мире
//Общество
Эксперт: Насильственные методы в семье можно только сократить
//Общество
Жителя Крыма посадили за попытку изнасилования несовершеннолетней падчерицы
//В мире
В центре Страсбурга впервые после теракта открылась рождественская ярмарка
//В мире
Воинские части ДНР приведены в боевую готовность из-за угрожающих сообщений ВСУ
//Наука
Ученые разработали простой метод предсказания даты смерти человека
В Брянской области поезд сбил двух подростков в наушниках, один из них погиб
//В мире
//В мире
//Общество
//Общество
В Кремле оценили желание Кадырова привлечь еще больше средств в Чечню
//В мире
Лукашенко сообщил, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу
//Общество