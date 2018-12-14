Чехия выдала России обвиняемого в мошенничестве

Гражданин РФ Евгений Марков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, был экстрадирован из Чехии по запросу российских властей. В Москву его доставили в сопровождении спецконвоя.

С сентября 2013 по июнь 2015 года Евгений Марков занимался привлечением денежных средств физических лиц в разных регионах России. Под предлогом участия в высокодоходных инвестиционных проектах он вместе с сообщниками заключил более 21 тысячи договоров на общую сумму около 2,5 миллиардов рублей. Обещанная ежемесячная доходность составляла около 15-17%.

По ранее заключенным договорам были произведены частичные выплаты, чтобы привлечь в мошенническую схему новых вкладчиков. Остальными деньгами, по версии следствия, Евгений Марков и его сообщники распорядились по своему усмотрению.

«В результате преступных действий гражданам займодавцам по неисполненным 10 140 договорам займа причинен материальный ущерб на общую сумму около 1,1 миллиарда рублей. Такая сумма представляет особо крупный размер. Марков был объявлен в международный розыск», - заявили сегодня в Генпрокуратуре.

Чешские власти приняли решение выдать мошенника, и сегодня в сопровождении спецконвоя он был доставлен в Москву, сообщает RT.