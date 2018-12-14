Первый глава кабмина ДНР напомнил цель создания воюющих с ВСУ республик Донбасса

Александр Бородай, первый глава правительства ДНР, рассказал, зачем были созданы народные республики Донбасса. Соответствующее заявление бывший премьер сделал в разговоре с представителями СМИ.

Ранее, в октябре, Бородай назвал целью ДНР и ЛНР вхождение в состав Российской Федерации. С аналогичным по смыслу высказыванием экс-глава кабмина выступил в ходе недавнего интервью «Свободной прессе».

По словам собеседника журналистов, существование ДНР и ЛНР в их нынешнем виде – это «плод компромисса». Целью создания республик было присоединение к России, отметил экс-премьер.

ДНР и ЛНР с 2014 года являются участниками военного конфликта, в котором им противостоят Вооруженные силы Украины. Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный эксперт Игорь Коротченко нашел обоснование для переброски в Донбасс армейских соединений РФ, если Киев решит перейти в наступление.