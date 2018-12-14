Житель США на два дня застрял в вентиляции ресторана

Житель Калифорнии отправился в китайский ресторан и застрял в вентиляционной трубе заведения. Согласно последней информации, мужчине пришлось провести в тесном помещении практически два дня.

Происшествие случилось в американском городе Сан-Лоренцо. 29-летний мужчина по неустановленной причине попал в вентиляцию и провел в ней около 48 часов. Не исключено, что он просидел бы там и дольше, если бы один из посетителей не услышал тихий голос, просящий о помощи.

Спасатели, прибывшие на место, помогли пострадавшему выбраться. В тот момент он уже не мог двигаться и был обезвожен. Как уточняет kp.ru, мужчину отвезли в одну из больниц города.

