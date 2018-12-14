В центре Страсбурга впервые после теракта открылась рождественская ярмарка
14 декабря 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Страсбурга впервые после теракта, случившегося 11 декабря, открылась рождественская ярмарка. Известно, что организаторы ограничили число выходов и входов в павильоны, а также усилили охрану.
Мэр Страсбурга Роланд Рис отметил, что город является "рождественской столицей" и ежегодно привлекает около двух миллионов туристов, передает, "Би-би-си".
В пятницу, 14 декабря, на повторное открытие традиционной ярмарки приедет министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
Напомним, после нападения 29-летнего Шарифа Шекатта на людей город был перекрыт. В результате стрельбы на ярмарке погибли три человека.
Сегодня утром стало известно, что преступник был ликвидирован.