Осужденный экс-адвокат Трампа заявил, что президент США говорит неправду

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, которого за нарушение избирательного законодательства приговорили к трем годам тюрьмы, призвал не верить словам американского лидера.

Трамп после оглашения приговора юристу заявил, что ни разу не заставлял Коэна нарушать закон. Он также добавил, что дело его экс-адвоката никак не было связано с финансированием избирательной кампании.

Коэн в свою очередь отметил, что президент отдавал ему распоряжения участвовать во многих вопросах и совершать различные платежи. По его словам, политик, безусловно, знал, что действия юриста не являются правомерными, а все выплаты касались помощи лично Трампу и его предвыборной кампании, передает телеканал ABC News

"Этот человек говорит неправду", – резюмировал Коэн.