В «Яндексе» прокомментировали дату смерти Порошенко

Пресс-служба компании «Яндекс» объяснила, почему президент Украины Петр Порошенко, согласно результатам поисковой выдачи, скончался три дня назад. Ранее «Яндекс» сообщил о его смерти 11 декабря.

«Данные для карточки объектного ответа в поиске берутся из открытых источников. Мы в данном случае являемся всего лишь агрегатором внешней информации», - пояснила специалист пиар-службы «Яндекса» Яна Имайкина.

Ранее поисковая система сообщала, что украинский президент скончался 11 декабря 2018 года в возрасте 53 лет. Однако после того, как в прессе обратили внимание на этот момент, специалисты «Яндекса» исправили ошибку, сообщают «Известия».