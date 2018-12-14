Воинские части ДНР приведены в боевую готовность из-за угрожающих сообщений ВСУ

Воиские части самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в боевую готовность из-за сообщений о готовящемся наступлении со стороны украинских силовиков. У военных ДНР появились данные о готовности ВСУ к проведению широкомасштабных наступательных боевых действий, - сообщается на сайте newsdnr.ru.

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В ДНР заверили, что несмотря на угрозу возможного наступления, подразделения выполняют все положения минского соглашения и готовы к отражению нападения. "Враг ни на метр не продвинется на нашу землю", – говорится в сообщении.

По данным военных ДНР, в некоторых направлениях установлены инженерные заграждения и вырыты противотанковые рвы. Критически важные объекты усилены средствами ПВО. В населенных пунктах Новоазовск, Тельманово, Комсомольское и Старобешево сформированы народные дружины, которые должны "воспрепятствовать продвижению украинской бронетехники на маршрутах ее движения, а также незаконному введению ограниченного контингента НАТО под видом миротворцев".

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил: "Вооруженные силы Донецкой Народной Республики готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения".