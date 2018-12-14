Лукашенко: суверенитет для страны – это святое, Беларусь не войдет в состав РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что суверенитет для Беларуси – это святое и республика никогда не войдет в состав Российской Федерации. "Для нас, запомните, святое – это суверенитет, я уже об этом говорил", - заявил Лукашенко журналистам сегодня. Беларусь получает от России кредиты по ставкам, которые в 3 раза выше, чем у МВФ

По его словам, "это относительная независимость, ... абсолютно независимых государств нет". "Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию, – этого не будет никогда", – цитирует Лукашенко ТАСС. Как он отметил, если такими категориями руководство России мыслит – "это во вред самой России". Лукашенко подчеркнул, что "главное в работе президента – обеспечить суверенитет страны". Он всегда "должен думать и по сторонам смотреть, чтобы какая-то угроза не была".

По словам Лукашенко, сейчас он быстро выстраивает границу на юге, так как чувствует большую угрозу с юга, "оттуда хлынуло оружие и отморозки". "С Россией я границу не восстанавливаю", – сказал Лукашенко.