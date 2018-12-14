У здания Верховной рады днем в пятницу, 14 декабря, собрались около сотни сторонников канонической Украинской православной церкви. Граждане выражают протест против "объединительного собора".

Участники митинга заявляют, что им навязывают другую церковь, которая никому не нужна. Как уточняет сегодня РИА "Новости" , граждане боятся, что у них отберут церкви. В УПЦ также подчеркивают, что следует как можно скорее прекратить притеснения священнослужителей.

В настоящий момент за порядком у здания Рады следят полицейские, пока столкновений не происходило.

Напомним, "объединительный собор" запланирован на 15 декабря.