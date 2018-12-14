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В аэропорту Гоа скончался турист из России

14 декабря 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

В аэропорту Гоа скончался турист из России
фото: pixabay.com

В аэропорту Даболим, расположенном в индийском курортном штате Гоа, скончался гражданин Российской Федерации. Соответствующую информацию днем в пятницу, 14 декабря, предоставили сотрудники СМИ.

СМИ: в Индии аборигены из дикого племени убили туриста из США

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Уточняется, что перед вылетом на родину 37-летний мужчина пожаловался на сильные боли в груди. Через некоторое время он потерял сознание.

Как отмечает сегодня "Росбалт", на место незамедлительно прибыли медики, которые сообщили, что мужчина умер из-за инфаркта. Известно, что в путешествии россиянин находился вместе со своей супругой. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Актриса Анастасия Макеева перед Новым годом сделала подтяжку лица

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Муж Полины Гагариной раскрыл секрет стройной фигуры певицы

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Бывший сотрудник Генштаба РФ указал предполагаемые места начала Третьей мировой

Стало известно, в каких точках земного шара может начаться новый глобальный военный конфликт. Соответствующую информацию озвучил Константин Сивков, бывший сотрудник Генерального штаба России.

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В аэропорту Гоа скончался турист из России

В аэропорту Гоа скончался турист из России

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Дочь Ларисы Гузеевой Ольгу Бухарову положили в больницу

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Аналитик нашел обоснование для ввода войск РФ в Донбасс в случае агрессии ВСУ

Аналитик нашел обоснование для ввода войск РФ в Донбасс в случае агрессии ВСУ

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Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут вернуть

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Стало известно, в каких регионах России граждане чаще всего умирают от рака

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СМИ: США намерены соперничать с Россией и Китаем в Африке

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Власти США планируют соперничать с Россией и Китаем в Африке. Об этом свидетельствуют данные стратегии для африканского региона, в котором основной акцент сделан отнюдь не на борьбе с терроризмом.

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Три признака подготовки Киева к развязыванию войны с Россией назвали в прессе

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Тимошенко объявила о готовности переговорить по ситуации в Донбассе с Путиным

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Живут же люди! Боливия – страна, победившая фастфуд и «купи меня» визуализация

Живут же люди! Боливия – страна, победившая фастфуд и «купи меня» визуализация

Тихо и спокойно жили себе на земле предков племена индейцев аймара и кечуа пока в 14 в. их не завоевали инки, расширяющие границы своей империи. Самих инков в 30-х г. 16 в. сменили испанские конкистадоры, огнем и мечом прошедшие по территории Боливии.

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Дом легендарного музыканта Пола Маккартни был ограблен в Лондоне

Дом легендарного музыканта Пола Маккартни был ограблен в Лондоне

Дом британского музыканта, бывшего участника группы The Beatles Пола Маккартни ограбили в Лондоне. Злоумышленники проникли в жилье артиста за пару дней до его недавнего концерта в Ливерпуле.

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Русфонд опроверг информацию о снижении суммы долга семьи Фриске

Русфонд опроверг информацию о снижении суммы долга семьи Фриске

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В Москве загорелась кровля торгового центра

В Москве загорелась кровля торгового центра

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Женщина на парковке у поликлиники разбила голову автоледи с грудным ребенком

Женщина на парковке у поликлиники разбила голову автоледи с грудным ребенком

Ужасный инцидент произошел на паркове около детской поликлиники в Нижнем Новгороде. Озверевшая женщина - водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado - избила женщину с грудным ребенком на руках.

//Политика

Лукашенко заявил, что они с Путиным встретятся в ближайшее время

Лукашенко заявил, что они с Путиным встретятся в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в ближайшее время состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Политик отметил, что данный контакт планировался уже давно.

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Выложено пророчество о потере Украиной Закарпатья после поражения ВСУ в Донбассе

Выложено пророчество о потере Украиной Закарпатья после поражения ВСУ в Донбассе

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Восьмилетний мальчик бесследно исчез в Вологодской области

Восьмилетний мальчик бесследно исчез в Вологодской области

В городе Соколе, расположенном в Вологодской области, накануне пропал восьмилетний мальчик. Согласно последней информации СК РФ, по факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело.

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Аршавина позвали в "Зенит" на административную работу

Аршавина позвали в "Зенит" на административную работу

Андрей Аршавин, объявивший о завершении спортивной карьеры, может вернуться в питерский "Зенит". Не играть, конечно. Его пригласили на административную работу. Скорее всего, Аршавин, который начинал карьеру в "Зените", согласится.

//В мире

Эксперт объяснил, почему ЕС не ввел санкции против РФ после инцидента в Керчи

Эксперт объяснил, почему ЕС не ввел санкции против РФ после инцидента в Керчи

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//Происшествия

В Москве задержан подросток, стрелявший из "пневматики" по трамваям

В Москве задержан подросток, стрелявший из "пневматики" по трамваям

В Москве в пятницу, 14 декабря, был задержан подросток, который стрелял из пневматического оружия по трамваям. После действий 17-летнего юноши было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

//Расследования

19-летней девушке грозит 10 лет - ранила ножом насильника

19-летней девушке грозит 10 лет - ранила ножом насильника

Десять лет лишения свободы грозит 19-летней Дарье из Москвы за то, что она смогла отбиться от 39-летнего мужчины, пытавшегося ее изнасиловать минувшим летом в Туапсе.

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США: угроза оружия с искусственным интеллектом исходит от России и КНР

США: угроза оружия с искусственным интеллектом исходит от России и КНР

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Обнародован сценарий неядерного вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом на территории Европы. Соответствующая публикация появилась на страницах американских СМИ.

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Бузова опубликовала трогательный снимок с женской частью своей семьи

Бузова опубликовала трогательный снимок с женской частью своей семьи

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Пушков высказался насчет условий США по встрече Путина и Трампа

Пушков высказался насчет условий США по встрече Путина и Трампа

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Глава МВД Франции поблагодарил полицию за уничтожение страсбургского террориста

Глава МВД Франции поблагодарил полицию за уничтожение страсбургского террориста

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Вера Брежнева смело опубликовала откровенное фото

Вера Брежнева смело опубликовала откровенное фото

Певица Вера Брежнева смело опубликовала фото без макияжа, без укладки и в топике. Большая ценность и сложность в этом потоке — быть собой", — подписала откровенное фото Брежнева.

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Инкассаторский автомобиль рассыпал деньги по трассе в Нью-Джерси

Инкассаторский автомобиль рассыпал деньги по трассе в Нью-Джерси

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В США полицейский поймал ребенка, который во время пожара выпрыгнул из окна

В США полицейский поймал ребенка, который во время пожара выпрыгнул из окна

В американском городе Даллас, штат Техас, сотрудник полиции поймал ребенка, который выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Согласно последним данным, происшествие случилось еще 10 декабря.

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