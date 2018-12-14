В аэропорту Гоа скончался турист из России

В аэропорту Даболим, расположенном в индийском курортном штате Гоа, скончался гражданин Российской Федерации. Соответствующую информацию днем в пятницу, 14 декабря, предоставили сотрудники СМИ.

Уточняется, что перед вылетом на родину 37-летний мужчина пожаловался на сильные боли в груди. Через некоторое время он потерял сознание.

Как отмечает сегодня "Росбалт", на место незамедлительно прибыли медики, которые сообщили, что мужчина умер из-за инфаркта. Известно, что в путешествии россиянин находился вместе со своей супругой. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.