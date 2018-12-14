//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Муж Полины Гагариной раскрыл секрет стройной фигуры певицы
- Нелли Кобзон раскритиковали за участие в празднике во время траура
- Дочь Ларисы Гузеевой Ольгу Бухарову положили в больницу
- Актриса Анастасия Макеева перед Новым годом сделала подтяжку лица
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Бывший сотрудник Генштаба РФ указал предполагаемые места начала Третьей мировой
14 декабря 2018, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, в каких точках земного шара может начаться новый глобальный военный конфликт. Соответствующую информацию озвучил Константин Сивков, бывший сотрудник Генерального штаба РФ.
Согласно точке зрения эксперта, которого процитировал сайт телеканала «Царьград», Третья мировая может вспыхнуть на территории таких стран, как Афганистан и Йемен, и в районах проживания курдов в Турции, Сирии и Ираке. Наиболее опасным на данный момент местом, по словам Сивкова, является Персидский залив. Аналитик рассмотрел сценарий, при котором Иран столкнется с Саудовской Аравией, что приведет к вмешательству в противостояние других государств и последующей эскалации ситуации.
Ранее сегодня сообщалось, что в американских СМИ опубликовали сценарий неядерной войны между Россией и НАТО. Авторы материала полагают, что Североатлантический альянс выйдет победителем из этого конфликта.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Наука
Ученые разработали простой метод предсказания даты смерти человека
//В мире
В Госдуме рассчитали возможный срок крупномасштабной провокации Киева в Донбассе
//Общество
Какие социальные пособия будут получать жители Москвы с 2019 года
//Новости МирТесен
//В мире
Снявшийся с Порошенко десантник с шевроном СС на форме извинился
Актриса Анастасия Макеева перед Новым годом сделала подтяжку лица
Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
Лукашенко сообщил, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу
//Общество
//Общество
//В мире
//Наука
//В мире
Живут же люди! Боливия – страна, победившая фастфуд и «купи меня» визуализация
//Общество
Русфонд опроверг информацию о снижении суммы долга семьи Фриске
Женщина на парковке у поликлиники разбила голову автоледи с грудным ребенком
//В мире
Выложено пророчество о потере Украиной Закарпатья после поражения ВСУ в Донбассе
//Спорт
В Москве задержан подросток, стрелявший из "пневматики" по трамваям
//В мире
США: угроза оружия с искусственным интеллектом исходит от России и КНР
Бузова опубликовала трогательный снимок с женской частью своей семьи
//В мире
Глава МВД Франции поблагодарил полицию за уничтожение страсбургского террориста
//В мире
Инкассаторский автомобиль рассыпал деньги по трассе в Нью-Джерси