Бывший сотрудник Генштаба РФ указал предполагаемые места начала Третьей мировой

Стало известно, в каких точках земного шара может начаться новый глобальный военный конфликт. Соответствующую информацию озвучил Константин Сивков, бывший сотрудник Генерального штаба РФ.

Согласно точке зрения эксперта, которого процитировал сайт телеканала «Царьград», Третья мировая может вспыхнуть на территории таких стран, как Афганистан и Йемен, и в районах проживания курдов в Турции, Сирии и Ираке. Наиболее опасным на данный момент местом, по словам Сивкова, является Персидский залив. Аналитик рассмотрел сценарий, при котором Иран столкнется с Саудовской Аравией, что приведет к вмешательству в противостояние других государств и последующей эскалации ситуации.

Ранее сегодня сообщалось, что в американских СМИ опубликовали сценарий неядерной войны между Россией и НАТО. Авторы материала полагают, что Североатлантический альянс выйдет победителем из этого конфликта.