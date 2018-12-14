Лавров: ситуация в Черном море деградировала

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в рамках встречи глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества в Баку заявил, что ситуация в Черном море деградировала.

Российский дипломат подчеркнул, что вышеуказанную тенденцию необходимо как можно скорее обратить вспять, а также начать активно работать над превращением Причерноморья в "зону мира, процветания и стабильности", передает в пятницу, 14 декабря, ТАСС.

Сергей Лавров также отметил, что в настоящий момент ОЧЭС является весьма востребованной региональной площадкой, где в основном решаются важнейшие вопросы в сфере экономического сотрудничества.